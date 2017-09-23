Массимо Каррера: «Сложно работать, зная, что в «Спартаке» есть человек, который может передать разговор тренера журналистам»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что игроки красно-белых «сливают» его. Также итальянский специалист рассказал о целях московского клуба на сезон.

«Разговоры о том, что игроки меня «сливают»? Если вы о том, что я сказал футболистам в раздевалке после матча с «Тосно», то я не говорил то, что думаю. Я говорил эмоциями. Это была риторическая провокация. На самом деле я сказал игрокам следующее: «Если вы делаете это, так как хотите, чтобы меня уволили, то идите к руководству. Если нет — тогда такой результат просто недопустим». Уму непостижимо, что команда-чемпион, в большинстве ведя 2:0, позволяет сравнять счет сопернику, для которого этот сезон — дебютный в высшей лиге. Тот, кто вынес в прессу мою речь из раздевалки, причем донес только то, что было ему выгодно, поступил неправильно и неуважительно.

Безусловно, сложно работать, зная, что в «Спартаке» есть человек, который может передать разговор тренера журналистам. Я считаю, что все, сказанное в разговоре тренера и игроков в раздевалке, должно там и оставаться.

Мог ли представить в прошлом сезоне, что вокруг «Спартака» поднимется такая истерика? Тогда ситуация была совсем другой — результаты были на нашей стороне. На мой взгляд, истерика поднимается извне. Ну и в футболе далеко не всегда получается добиться того, чего хочешь. Исходя из собственного опыта, могу сказать, что удержать хороший результат куда сложнее, чем достигнуть его.

«Спартак» — одна из главных команд России, у него огромное количество болельщиков. И если пресса пишет что-то о нем — позитивное или негативное — то публика определенно этим заинтересуется.

Для «Спартака» огромный плюс, что в 1/8 финала Кубка России вышли лишь шесть клубов высшего дивизиона. Мы будем стараться подняться как можно выше в чемпионате, постараемся показать хороший уровень в Лиге чемпионов и, конечно же, постараемся победить в Кубке России, что является для нас конкретной целью», — рассказал Массимо Каррера.

В текущем сезоне «Спартак» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет со «Спартаком» из Нальчика, продолжает борьбу за выход из группы в Лиге чемпионов, где имеет в своем активе 1 очко после 1-го сыгранного тура, а в чемпионате России занимает 8-ю строчку в турнирной таблице с 13-ю очками после 10 туров.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС