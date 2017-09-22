Педро Роша: «Я счастлив, что перешел из великого бразильского клуба в величайший российский»

Хавбек «Спартака» Педро Роша поделился мнением о количестве времени на свою адаптацию и высказался о различиях в чемпионатах Бразилии и России. Новичок красно-белых также рассказал о том, как происходил его переход в стан москвичей.

«Нужно ли мне какое-то время, чтобы раскрыться? Думаю, что все-таки адаптируюсь достаточно быстро. Хотя это и мой первый опыт игры в европейском клубе. Для себя отмечаю, что все идет лучше, чем ожидал. Привыкаю ко всему быстрее.

Обычно перед переходом берется какое-то время на раздумья. Но здесь его не было. Единственное, что успел сделать, — переговорить с родителями. Выслушал все «за» и «против». «За» перевесили. И подписал контракт. Было непросто решиться, так как на протяжении всей моей жизни мама и папа обычно постоянно находились со мной рядом. А сейчас они сказали: «Сын, принимай решение сам. Ты у нас уже взрослый. Это твоя карьера. Тебе играть». Мне было очень интересно попробовать себя в «Спартаке». Знал, что это самая титулованная команда в России. В Бразилии часто говорят о красно-белых. И я счастлив, что перешел из великого бразильского клуба в величайший российский. Верю, что здесь продолжу расти как футболист.

К чему приходится привыкать в игре? Безусловно, ритм и стиль разные. Здесь выше скорости, матчи и тренировки проходят более интенсивно, чем в Бразилии. Адаптируюсь. А вот что касается плотного графика, то он мне привычен. На родине играть раз в три дня — в порядке вещей. В Бразилии с начала сезона и до момента перехода в «Спартак» провел уже сорок матчей. Если не ошибаюсь, то в России такое количество встреч клуб проводит за весь сезон. Так что это для меня не страшно», — рассказал Педро Роша.

Напомним, Педро Роша подписал контракт со «Спартаком» перед закрытием трансферного окна. В текущем розыгрыше РФПЛ Педро Роша принял участие в 3-х матчах за красно-белых, в которых отметился 2 голевыми передачами.

С 2014 года полузащитник выступал за «Гремио», в котором провел 127 матчей и забил 32 гола.

Фото: официальный сайт «Спартака»

Источник: официальный сайт «Спартака»