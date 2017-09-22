Криштиану Роналду — обладатель лучшей физической формы среди всех мировых спортсменов

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду обошел по физической подготовке даже профессиональных кроссфит-спортсменов и борцов. Об этом стало известно после результатов исследования, проводимого Sports Illustrated.

Для определения лучшего брались в расчет следующие параметры: сила, скорость, выносливость, ловкость, гибкость и спортивные достижения за последний год.

Топ-10 списка Sports Illustrated:

1. Криштиану Роналду (футбол)

2. ЛеБрон Джеймс (баскетбол)

3. Роджер Федерер (теннис)

4. Мэт Фрэйзер (кроссфит)

5. Джеймс Харрисон (американский футбол)

6. Оделл Бэкхем (американский футбол)

7. Рассел Уэстбрук (баскетбол)

8. Уэйд ван Никерк (бег)

9. Конор Макгрегор (UFC)

10. Джордан Барроуз (вольная борьба)

Фото: Global Look Press

Источник: Sports Illustrated