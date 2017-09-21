Леонид Федун: «Бюджет «Спартака»? Как у первых двух-трех команд английского чемпионшипа»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал возможности продажи доли акций московского клуба. Также функционер поведал о бюджете красно-белых, сравнив его с бюджетами клубов-лидеров английского чемпионшипа.

«Я никому не предлагаю купить «Спартак». К нему есть интерес у инвесторов, но предложений не было.

Мне все сложнее и сложнее справляться с этим в одиночку, в особенности с психологической точки зрения. Две недели назад все было хорошо, ты герой. После первого поражения в тебя начинают кидаться грязью. Сложно испытывать постоянный стресс в течение 16 лет.

Наш бюджет? Как у первых двух-трех команд английского чемпионшипа. В футболе наблюдается громадная инфляция. В российских условиях невозможно бороться с западными клубами», – заявил Федун.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Спартак» стал чемпионом России впервые за 16 лет, а также выиграл Суперкубок России-2017. В текущем сезоне красно-белые после 10 туров занимают 8-е место в РФПЛ, а также прошли в 1/8 финала Кубка России.

Фото: Global Look Press

Источник: Reuters