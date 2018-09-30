Гари Невилл о проблемах «Манчестер Юнайтед»: «Дело не в тренере, а в руководстве»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Манчестер Юнайтед

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на проблемы, с которыми клуб столкнулся на старте сезона. Команда Жозе Моуринью в 7 первых турах АПЛ набрала всего 10 очков. 

«Хаос начался, когда «Юнайтед» уволил Дэвида Мойеса спустя 8 месяцев, тогда мы упустили те ценности, которые клуб выстраивал 100 лет.

Дело не в тренере, а в руководстве. Оно скачет в беспорядке без какого-либо плана.

Стоило ли вообще изначально приглашать Мойеса – вопрос отдельный, но когда его уволили через 8 месяцев, начались пинбол, суета и гонки. Никакого плана», – отметил Невилл.

По 10 очков после 7 туров команда набирала в сезоне-1980/81 и в сезоне-2013/14 при Дэвиде Мойесе.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер Гари Невилла

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