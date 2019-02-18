Полет самолета, на котором летел Эмилиано Сала, воссоздан на симуляторе

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Эмилилано Сала

Полет самолета, на котором летел аргентинский нападающий Эмилиано Сала, был воссоздан на симуляторе. Специальному пилоту-симулятору потребовалось две недели для уточнения полета, который основан на точных погодных условиях, маршруте, высоте и скорости.

28-летний Сала перешел в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров.

Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. Тело пилота Дэвида Ибботсона до сих пор не найдено.

Имитация полета не предназначена для того, чтобы пролить свет на причины исчезновения самолета, но она дает представление об условиях, с которыми столкнулся пилот. Следователи готовятся опубликовать свои первоначальные результаты в ближайшие дни.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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