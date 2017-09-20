Роман Павлюченко: «Есть мысль отучиться на тренера, но я еще молодой, хочется поиграть»

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко рассказал о планах на будущее. 35-летний форвард заявил, что по задумывается о том, чтобы отучиться на тренера.

«У меня есть мысль отучиться на тренера, но пока еще играю. Не могу сказать, что будет завтра. Посмотрим. Я еще молодой, хочется поиграть, хоть сейчас и не на высоком уровне играю, а дальше — посмотрим.

Конечно, если бы мне было 25–27 лет, играл бы еще в Премьер-лиге. Хотя, судя по уровню чемпионата России, можно и в 35 лет играть. Пока играю в «Арарате» и получаю удовольствие. Хотя, если честно, часто задаю себе вопрос о том, хочу ли я остаться в футболе», — рассказал Павлюченко.

За свою карьеру Роман Павлюченко выступал за такие клубы, как «Динамо» Ставрополь, «Ротор-Волгоград», «Спартак», «Тоттенхэм», «Локомотив», «Кубань» и «Урал», а сейчас защищает цвета московского «Арарата», выступающего в ПФЛ. Также 35-летний нападающий выступал за сборную России в период с 2003 по 2012 год. За это время Роман Павлюченко принял участие в 569 играх, в которых отметился 199 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Россия-24