«Луч-Энергия» вышел в 1/8 финала Кубка России

Автор: Вадим Павлов 0

Луч-Энергия

Определился первый участник 1/8 финала Кубка России. «Луч-Энергия» обыграл махачкалинский «Анжи» и прошел в следующую стадию турнира. 

20 сентября во Владивостоке прошла встреча между клубами «Луч-Энергия» и «Анжи». Хозяева поля, выступающие в ФНЛ, одержали победу со счетом 2:0 над махачкалинцами, представляющими Премьер-лигу, и пробились в 1/8 финала Кубка России.

«Луч-Энергия» стал первым клубом, пробившимся в следующую стадию Кубка России. Владивостокский клуб сыграет в 1/8 финала с победителем пары «Енисей» — «Ахмат», встреча между которыми состоится 21 сентября.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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