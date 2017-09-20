«Луч-Энергия» вышел в 1/8 финала Кубка России

Определился первый участник 1/8 финала Кубка России. «Луч-Энергия» обыграл махачкалинский «Анжи» и прошел в следующую стадию турнира.

20 сентября во Владивостоке прошла встреча между клубами «Луч-Энергия» и «Анжи». Хозяева поля, выступающие в ФНЛ, одержали победу со счетом 2:0 над махачкалинцами, представляющими Премьер-лигу, и пробились в 1/8 финала Кубка России.

«Луч-Энергия» стал первым клубом, пробившимся в следующую стадию Кубка России. Владивостокский клуб сыграет в 1/8 финала с победителем пары «Енисей» — «Ахмат», встреча между которыми состоится 21 сентября.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»