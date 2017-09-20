FIFPro назвала 55 лучших футболистов сезона-2016/17

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) огласила список из 55 лучших игроков минувшего сезона. 11 футболистов из данного списка составят команду года по версии организации.

FIFPro, объединяющая 58 национальных союза профессиональных футболистов, предложит игрокам выбрать среди своих коллег 11 футболистов (среди них будет 1 голкипер, 4 защитника, 3 полузащитника и 3 нападающих), которые, по их мнению, стали лучшими в прошлом сезоне.

Итоги голосования и оглашение команды года будут представлены 23 октября на церемонии The Best FIFA Football Awards в Лондоне.

Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»).

Защитники: Давид Алаба («Бавария»), Хорди Альба («Барселона»), Дани Алвес («ПСЖ»), Жером Боатенг («Бавария»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан»), Дани Карвахаль («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Диего Годин («Атлетико»), Матс Хуммельс («Бавария»), Филипп Лам («Бавария»), Давид Луис («Челси»), Марсело («Реал»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Пепе («Реал»/«Бешикташ»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Тьяго Силва («ПСЖ»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»), Рафаэль Варан («Реал»).

Полузащитники: Тьяго Алькантара, Артуро Видаль (оба – «Бавария»), Серхио Бускетс, Андрес Иньеста (оба – «Барселона»), Карлос Касемиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – «Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Эден Азар, Н’Голо Канте (оба – «Челси»), Неманья Матич («Челси»/»Манчестер Юнайтед»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Месут Озил («Арсенал»), Марко Верратти («ПСЖ»).

Нападающие: Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду (все – «Реал»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Монако»/»ПСЖ»), Неймар («Барселона»/«ПСЖ»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Ромелу Лукаку («Эвертон»/»Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Пауло Дибала («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Алексис Санчес («Арсенал»).

Отмечается, что в данный список попали 13 игроков «Реала», что стало рекордным показателем.