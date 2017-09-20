Веллитон: «Я влюблен в поклонников «Спартака». Если я больше не поиграю ни в одном клубе России, то всю оставшуюся жизнь буду болеть за красно-белых»

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон рассказал о своих эмоциях от чемпионства красно-белых, назвал свой самый памятный гол за москвичей и поделился мнением о новичке Педро Роше. Также бразильский нападающий заявил, что хотел бы вернуться в Россию.

«О чем подумал, когда «Спартак» выиграл чемпионат? Я был счастлив. Я болею за «Спартак» в РФПЛ, поскольку только за эту команду выступал в России. Самый памятный гол за «Спартак»? Первый мяч в ворота «Рубина». Я тогда только приехал в Россию и еще не адаптировался. После этого мяча все стало проще, голы пошли.

Что посоветовал бы Педро Роше для адаптации? Ничего. У него не будет с этим проблем. Все уже прекрасно знают, что для бразильца значит зима. Хотя московские пробки хуже зимы.

Я бы хотел вернуться в Россию. Просто я не могу знать, как сложатся обстоятельства. Я влюблен в поклонников «Спартака». Хочу пожелать им всего лучшего, чтобы они добились всего, к чему стремятся. Поздравляю их с чемпионством. Если я больше не поиграю ни в одном клубе России, то всю оставшуюся жизнь буду болеть за «Спартак». Поймите меня правильно. Если бы я перешел в «Локо», то у меня была бы привязанность уже к другой команде РФПЛ.

Вроде того, как в случае Ари. Я с ним, кстати, постоянно на связи. Постоянно вместе ездим в отпуск в Бразилию. Он приезжал ко мне домой, а я к нему в Форталезу. Вы же знаете, что он там купил команду и развивает футбольную школу. Ари – человек с огромным сердцем. Помогает всем, кому только может», — рассказал Веллитон.

Напомним, Веллитон выступал за московский «Спартак» с 2007 по 2014 год. За это время он провел 132 матча и отметился 61 забитым голом. 30-летний бразилец входит в число 25 лучших бомбардиров чемпионата России за всю историю турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат