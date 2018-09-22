Юрген Клопп проводит 600-й матч в чемпионатах в качестве тренера

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Юрген Клопп Ливерпуль

«Ливерпуль» сегодня примет «Саутгемптон» в шестом туре чемпионата Англии. Этот матч – шестисотый для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа в чемпионатах разных стран.

Он дебютировал в качестве тренера во второй бундеслиге вместе с «Майнцем» в феврале 2001 года. Также Клопп работал с «Боруссией» Дортмунд.

За 599 матчей Клопп одержал 295 побед, потерпел 146 поражений и 158 раз сыграл вничью.

На данный момент «Ливерпуль» занимает второую строчку турнирной таблицы АПЛ.

Фото: Global Look Press
Источник:  Sky Sports

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