«Зенит» интересуется Сердаром Азмуном

Нападающий «Рубина» Сердар Азмун попал в сферу интересов «Зенита». Клубы еще не начали переговоры, но питерцы обозначили интерес к 24-летнему форварду.

В настоящее время нападающий находится в расположении своей национальной команды, которая выступает на Кубке Азии, где вышла в 1/4 финала.

При этом Азмун провел 4 матча и забил 3 гола. Клубы еще не приступали к конкретным переговорам – пока питерцы обозначили интерес к футболисту. Процесс может начаться после того, как игрок вернется в «Рубин».

Размер компенсации казанцам, по предварительным данным, способна составить около 10 миллионов евро. В этом чемпионате России Азмун провел 14 встреч, забив 4 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»