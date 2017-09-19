Динияр Билялетдинов стал игроком литовского «Тракая»

Динияр Билялетдинов официально стал игроком литовского «Тракая». 32-летний россиянин подписал контракт с новым клубом сроком на 3 года.

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов подписал контракт с литовским «Тракаем». Соглашение 32-летнего хавбека с новым клубом рассчитано на три года. Сообщается, что дебютировать за новую команду Билялетдинов сможет уже 19 сентября, в матче против «Лиетавы».

Напомним, последней командой Билялетдинова был казанский «Рубин», цвета которого хавбек защищал с 2015 по 2017 год.

На протяжении своей карьеры Динияр Билялетдинов также выступал за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи» и «Торпедо». За всю карьеру 32-летний хавбек провел 382 матча, в которых отметился 63 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Тракая»