Мануэль Нойер вернется в строй не раньше января

Автор: Вадим Павлов 0

Мануэль Нойер

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, получивший травму на тренировке, успешно прооперирован. Возвращение 31-летнего голкипера в строй ожидается не раньше января.

«Мануэль Нойер вновь получил травму, и это невероятно разочаровало нас. Но самое главное сейчас, что операция прошла успешно.

Мы все с нетерпением ждем его возвращения в строй. Нойер будет доступен в январе», — поведал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Сообщается, что в ходе тренировки Мануэль Нойер  сломал левую ногу.

Напомним, голкипер «Баварии» уже получал перелом левой ноги в апреле этого года в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4 Д.В.). Восстановился Нойер только к концу лета.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Баварии»

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