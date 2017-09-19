Мануэль Нойер вернется в строй не раньше января

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, получивший травму на тренировке, успешно прооперирован. Возвращение 31-летнего голкипера в строй ожидается не раньше января.

«Мануэль Нойер вновь получил травму, и это невероятно разочаровало нас. Но самое главное сейчас, что операция прошла успешно.

Мы все с нетерпением ждем его возвращения в строй. Нойер будет доступен в январе», — поведал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Сообщается, что в ходе тренировки Мануэль Нойер сломал левую ногу.

Напомним, голкипер «Баварии» уже получал перелом левой ноги в апреле этого года в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4 Д.В.). Восстановился Нойер только к концу лета.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Баварии»