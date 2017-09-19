Мануэль Нойер вернется в строй не раньше января

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, получивший травму на тренировке, успешно прооперирован. Возвращение 31-летнего голкипера в строй ожидается не раньше января.
«Мануэль Нойер вновь получил травму, и это невероятно разочаровало нас. Но самое главное сейчас, что операция прошла успешно.
Мы все с нетерпением ждем его возвращения в строй. Нойер будет доступен в январе», — поведал председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
Сообщается, что в ходе тренировки Мануэль Нойер сломал левую ногу.
Напомним, голкипер «Баварии» уже получал перелом левой ноги в апреле этого года в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4 Д.В.). Восстановился Нойер только к концу лета.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Баварии»