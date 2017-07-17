Юрий Калитвинцев: «Месси и Роналду в «Динамо» не пошли»

Автор: Юлия Древова 0

Динамо, Кирилл Панченко

Главный тренер московского «Динамо» подытожил трансферную политику клуба. Бело-голубые подошли к старту чемпионата без громких покупок. 

«Ни один тренер не скажет, что доволен комплектацией команды. Разговаривали с Месси – не пошел. Роналду тоже собирался из «Реала» уходить, но остался. Не получились у нас эти трансферы. Всегда тренер хочет что-то лучшего.

Но спасибо руководству, что те люди, которые нас действительно интересовали, оказались в «Динамо». По поводу доволен ли, поговорим в конце сезона» — рассказал Калитвинцев.

В первом туре нового сезона РФПЛ «Динамо» предстоит встреча со «Спартаком», действующим чемпионом России.

Фото: Global Look Press
Источник: YouTube-канал ФК «Динамо»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Александр Лаказетт

Лаказетт уехал в АПЛ, два игрока «Реала» покинули клуб, «Ростов» подписал хавбека «Челси». Главные новости дня

Месси

Лионель Месси: «Роналду — отличный игрок, один из лучших в мире»

Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев: «Видно, что сборная на верном пути, а это самое главное»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 