Юрий Калитвинцев: «Месси и Роналду в «Динамо» не пошли»

Главный тренер московского «Динамо» подытожил трансферную политику клуба. Бело-голубые подошли к старту чемпионата без громких покупок.

«Ни один тренер не скажет, что доволен комплектацией команды. Разговаривали с Месси – не пошел. Роналду тоже собирался из «Реала» уходить, но остался. Не получились у нас эти трансферы. Всегда тренер хочет что-то лучшего.

Но спасибо руководству, что те люди, которые нас действительно интересовали, оказались в «Динамо». По поводу доволен ли, поговорим в конце сезона» — рассказал Калитвинцев.

В первом туре нового сезона РФПЛ «Динамо» предстоит встреча со «Спартаком», действующим чемпионом России.

Фото: Global Look Press

Источник: YouTube-канал ФК «Динамо»