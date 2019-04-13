Андреа Бардзальи объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Защитник туринского «Ювентуса» Андреа Бардзальи сообщил о решении завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона. 37-летний игрок начал карьеру в 1998 году.

«Я завершу карьеру в июне. Я много думал об этом. Футболистам трудно смотреть в будущее, но когда начинаешь чаще получать травмы, приходится этим заняться.

Футбол сильно изменился, и сейчас выросло много молодых игроков, в том числе в «Ювентусе». Я хочу посоветовать им всегда быть готовыми и слушать тех, у кого больше опыта», — сказал Бардзальи.

Игрок успел поиграть за такие клубы, как «Асколи», «Кьево», «Палермо» и «Вольфсбург», а в 2011 году перешел в «Ювентус», с которым семь раз подряд становился триумфатором Серии А. В сборную Италии защитник вызывался с 2004 по 2017 год, а в 2006 году стал чемпионом мира.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia