«Барселона» заинтересована в приобретении Садио Мане

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане заинтересовал несколько европейских топ-клубов. За сенегальского футболиста будут бороться «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане может продолжить карьеру в Испании или Италии. Согласно имеющейся информации, 25-летний сенегалец заинтересовал «Барселону», «Реал» и «Ювентус».

Сообщается, что на данный момент ни один из клубов не обращался в «Ливерпуль» с запросом о трансфере. Рыночная стоимость Мане оценивается приблизительно в 40 миллионов евро.

Хавбек является одним из ведущих игроков «Ливерпуля», а немногим ранее был признан болельщиками лучшим игроком команды в августе.

В текущем розыгрыше АПЛ Садио Мане принял участие в 4-х матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами.