«Барселона» заинтересована в приобретении Садио Мане

Автор: Вадим Павлов 0

Мане

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане заинтересовал несколько европейских топ-клубов. За сенегальского футболиста будут бороться «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Полузащитник «Ливерпуля» Садио Мане может продолжить карьеру в Испании или Италии. Согласно имеющейся информации, 25-летний сенегалец заинтересовал «Барселону», «Реал» и «Ювентус».

Сообщается, что на данный момент ни один из клубов не обращался в «Ливерпуль» с запросом о трансфере. Рыночная стоимость Мане оценивается приблизительно в 40 миллионов евро.

Хавбек является одним из ведущих игроков «Ливерпуля», а немногим ранее был признан болельщиками лучшим игроком команды в августе.

В текущем розыгрыше АПЛ Садио Мане принял участие в 4-х матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mirror

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Как я провел этим летом. Обзор соцсетей топ-клубов во время подготовки к новому сезону

Салах

Мохаммед Салах — лучший игрок первого тура Лиги чемпионов

Андре Гомеш

Андре Гомеш может стать частью сделки по Филиппе Коутиньо

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 