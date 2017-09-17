Андрей Канчельскис: «Англия для Слуцкого — тоже не футбольная страна? Пусть едет в Афганистан и добивается результата»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о работе Леонида Слуцкого в «Халл Сити». Бывший футболист сборной России раскритиковал Леонида Слуцкого за жалобы в интервью.

«Слежу ли я за работой Леонида Слуцкого в «Халле»? Не особо, какие-то матчи удается посмотреть, какие-то — нет. Знаю, что «Халл» находится почти в подвале турнирной таблицы. С другой стороны, чего ожидало руководство клуба «Халл»? Какого-то чуда от Слуцкого? Или коль уж его порекомендовал Абрамович, значит, все будет так, как в «Челси»?

Можно ли делать какие-то выводы о его работе после восьми туров? Думаю, рановато. Начнем с того, что он возглавил команду практически с нуля. Для него это новая страна, менталитет. Язык он выучил хоть и быстро, но недавно. Выводы можно будет делать, наверное, через полгода.

Ему самому тоже надо понять, что «Халл» – это не ЦСКА, где есть хороший подбор игроков и в составе одни сборники. А здесь нет великих звезд, и как раз в таких клубах надо показывать свое тренерское мастерство. На родине ему кричали «Ура!», а здесь придется доказывать свою профессиональную пригодность заново. Я читал некоторые интервью, где он жаловался на одно, на другое. Все виноваты кругом? Или Англия для него — тоже не футбольная страна? Пусть тогда поедет в Афганистан какой-нибудь, может, там для него — футбольная страна. Вот и добьется результата как раз.

В чемпионшипе сложно играть, все команды одинаковые. Да, может быть, где-то не хватает мастерства, но желание играть от «ножа» есть у всех игроков этой лиги. Возможно, Слуцкий сделал ошибку — я не знаю. Время покажет. Но лучше ему подыскать какую-нибудь футбольную страну», — рассказал Канчельскис.

Напомним, перед началом текущего сезона Леонид Слуцкий возглавил «Халл Сити», вылетевший в чемпионшип. После 8 туров «Халл» занимает 17-е место из 24-х.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт