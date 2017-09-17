Премьер-лига. 10-й тур. «СКА-Хабаровск» и «Ахмат» не смогли выявить победителя

В Хабаровске состоялся матч 10-го чемпионата России между местным СКА и грозненским «Ахматом». «СКА-Хабаровск» сумел вырвать ничью под занавес встречи.

Премьер-лига. 10-й тур.

СКА-ХАБАРОВСК – АХМАТ– 2:2 (1:0)

Хабаровск. 17 сентября.

Стадион: «Стадион им. Ленина».

Судья: Алексей Еськов (Москва).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Димидко, Пуцко, Габулов (Христов, 71), Наваловский, Савичев, Дедечко, Корян (Федотов, 67), Карасев, Маркович (Барбаро, 77).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Роши (Раванелли, 64), Швец, Исмаэл, Садаев (Мбенг, 60), Митришев, Лео (Бериша, 59).

Голы: 1:0 — Савичев (13), 1:1 — Мбенг (65), 1:2 — Швец (82), 2:2 — Христов (88).

Предупреждения: Швец (58), Корян (62), Бериша (83), Наваловский (83).

12 (6) удары (в створ) 17 (10)

8 фолы 9

0 угловые 12

0 офсайды 8

48 % владения мячом 52

«СКА-Хабаровск» на своем стадионе принимал грозненский «Ахмат». С первых минут матча гости завладели инициативой и создали несколько опаснейших моментов уже на первых минутах матча, однако счет открыли хабаровчане: Георг Наваловский прорвался в штрафную по левой бровке и прострелил на дальнюю штангу, а там Константин Савичев просто расстрелял голкипера «Ахмата». Второй тайм гости начали еще более агрессивно: хозяева поля оказались буквально заперты в своей штрафной площади. Около ворот «армейцев» моменты возникали один за другим и гол «Ахмата» казался лишь делом времени.

На 65-й минуте «Ахмат» получил право на очередной угловой: Андрей Семенов выиграл верховую борьбу в штрафной, головой сделал скидку на Аблая Мбенга, который сумел точно переправить мяч в сетку. На 82-й минуте еще один угловой «Ахмата» завершился голом Антона Швеца и казалось, что волевая победа команды из Грозного не за горами. Однако СКА не собирался сдаваться: на 88-й минуте Венцислав Христов в центре поля перехватил мяч у грозненских защитников, убежал к воротам и не оставил никаких шансов на спасение Евгению Городову.

Фото: официальный сайт «СКА-Хабаровск»

Источник: Еженедельник «Футбол»