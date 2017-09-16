Врач «Динамо» о травме Панченко: «Это не какой-то ушиб, а серьезное повреждение»

Врач «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал о характере травмы нападающего московского клуба Кирилла Панченко. У форварда есть подозрение на повреждение мениска.

«Предварительный диагноз: острая травма коленного сустава. Сегодня вечером проведем обследование, завтра утром будет ясность. Если мениск, это один срок — связки, другой.

Как себя чувствует Кирилл? Плохо, он сильно расстроен. Человек понимает — есть проблема. Это не какой-то ушиб, а сложная травма.

Ситуация может быть чуть лучше или хуже, но все серьезно», — отметил Ярдошвили.

Напомним, футболист получил травму в матче 10-го тура РФПЛ против «Арсенала» (1:0). Форвард был вынужден покинуть поле на 68-й минуте встречи после столкновения с полузащитником туляков Игорем Шевченко.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат.com