Кирилл Набабкин: «Зенит» потратил много миллионов. У ЦСКА другая стратегия, и она не хуже»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился своими мыслями по поводу чемпионской гонки. По мнению 31-летнего футболиста, армейцам по силам стать фаворитами с уже имеющейся обоймой игроков.

«Способны ли добавить нашей команде спортивной злости три домашних поражения в нынешнем чемпионате, пускай и, прямо скажем, при неоднозначном судействе? Конечно. На мой взгляд, в этих матчах мы не заслуживали того, чтобы проиграть, но потерянных очков нам никто не вернёт, кроме нас самих.

Помним и об армейских болельщиках, которые ожидали в тех поединках других результатов. Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить истинных, преданных фанатов, которые поддерживают команду дома и на выездах. Если ты просто болеешь за ЦСКА, это уже хорошо, но особого уважения заслуживают люди, которые регулярно посещают стадион.

«Зенит» лидирует, а кроме того сильно укрепил состав. Богатый клуб: много игроков, много потраченных миллионов. У ЦСКА другая стратегия, но я не считаю что она чем-то хуже. Наоборот, приятно, что руководство верит в уже имеющихся футболистов. У нас есть давно сложившийся костяк, обойма. Место на поле находится и старожилам, и молодежи. Будем стараться нагнать питерцев, считаю, что это возможно. У нас впереди ещё две очных встречи с «Зенитом», которые многое решат», — отметил Набабкин.

Напомним, по итогам девяти туров ЦСКА занимает четвертую строчку турнирной таблицы. «Зенит» расположился на первой.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА