Александр Кокорин включен в символическую сборную 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Форвард «Зенита» принял непосредственное участие в разгроме «Вардара», отметившись дублем и голевой передачей.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин попал в команду недели Лиги Европы. Сообщается, что 26-летний российский форвард занял 1-е место в рейтинге игроков Лиги Европы прошедшего тура.

Напомним, в первом туре группового турнира Лиги Европы «Зенит» разгромил «Вардар» со счетом 5:0. Александр Кокорин в этом матче отметился дублем и отдал голевой пас.

В текущем сезоне Александр Кокорин принял участие в 14 матчах за «Зенит» во всех турнирах и отметился 11 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: УЕФА