Александр Кокорин: «Моя результативность — не сказка»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин поделился впечатлениями после выездной победы в первом матче группового этапа Лиги Европы. Петербургский клуб одолел «Вардар» из Скопья (5:0), нападающий отметился дублем.

«Как раз недавно спрашивали, почему «Зенит» не забивал в последних двух матчах, а сегодня забили пять. Довольны этим, а также победе. Было важно стартовать хорошо, тем более, это выездной матч.

Моя результативность – сказка? Не то что сказка… Это результат смены позиции, как мне кажется. У меня появилось больше свободы, я не закреплен на одной позиции и могу двигаться по всей линии атаки. Это я умею делать хорошо, а то, что делал в прошлом сезоне – получалось не очень.

Мою результативность сравнивают со статистикой Месси? Я не думаю о лаврах лучшего бомбардира Лиги Европы, да и с Месси меня сравнивать рано. В конце концов, разные турниры, разные игроки. Месси – великий футболист, а наши… Сейчас можно говорить только о сегодняшней победе. Счастливыми возвращаемся домой», — рассказал Кокорин.

Напомним, два забитых мяча в ворота «Вардара» стали вторым дублем Кокорина, первый нападающий оформил в матче с «Утрехтом». В нынешнем сезоне 26-летний форвард забил уже 11 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс