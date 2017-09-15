Стефан де Врей может стать игроком «Ливерпуля» уже в январе

Автор: Юлия Древова 0

Стефан де Врей

«Ливерпуль» попытается купить центрального защитника Стефана де Врея у «Лацио» во время зимнего трансферного окна. Контракт футболиста истекает летом 2018 года.

Скаузеры переключили свое внимание на 25-летнего голландца после того, как сорвался трансфер Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона».

Как сообщалось ранее, опция выкупа де Врея может составить от 20 до 25 млн евро.

В минувшем сезоне защитник провел в Серии А 27 матчей и отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

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