Максим Григорьев покинул «Урал»

Автор: Юлия Древова 0

Максим Григорьев

«Урал» расторг соглашение с полузащитником Максимом Григорьевым, который больше не будет выступать за екатеринбургский клуб. Действие контракта прекращено по взаимному согласию сторон.

«Григорьев покидает нашу команду и в ближайшее время будет отзаявлен. Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих: травмировался Владимир Ильин, болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение», — рассказал главный тренер команды Александр Тарханов.

Максим Григорьев провел за «Урал» в нынешнем сезоне семь матчей. Ранее сообщалось, что 27-летний хавбек может продолжить карьеру в чемпионате Чехии.

Фото: официальный сайт ФК «Урал»
Источник: официальный сайт ФК «Урал»

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