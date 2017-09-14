Денис Глушаков выбыл из строя на две недели

Автор: Вадим Павлов 0

Денис Глушаков

Капитан «Спартака» Денис Глушаков в матче с «Марибором» получил микронадрыв мышц задней поверхности бедра. Российский хавбек выбыл из строя ориентировочно на 2 недели.

Футболисты московского «Спартака» вернулась из Словении, где проводили первый матч группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1), в Москву.

Денис Глушаков, который был заменен в первом тайме поединка в Словении, прошел медицинское обследование. Сообщается, что у Глушакова частичное повреждение (микронадрыв) мышц задней поверхности правого бедра. Для восстановления капитану красно-белых потребуется ориентировочно понадобится две недели.

«Желаем Денису скорейшего возвращения в строй!», — говорится в заявлении пресс-службы «Спартака».

Денис Глушаков пропустит матчи чемпионата России с «Тосно» и «Анжи», матч Кубка России с «Кубанью», а также матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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