Массимо Каррера: «Шансы на выход из группы те же»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о ничейном результате с «Марибором». Итальянский специалист заявил, что шансы на выход из группы остались такими же, что были до матча.

«Не показалось ли, что «Спартак» относился к «Марибору», как к «Ливерпулю»? Нет, нам соперник не казался «Ливерпулем». Просто бывает, что не везет или не получается так, как задумывали. Считаю, сыграли мы хорошо, но не хватило реализации.

По поводу того, что я считаю результат хорошим, — все показало поле. В Лиге чемпионов нам непросто. «Марибор» не создал много моментов. При этом отмечу, что «Спартак» играл в гостях. Для меня это хороший результат.

Словенские журналисты считают, что «Марибор» потерял два очка, а не «Спартак»? У нас было больше одного шанса, чтобы забить, мы хорошо атаковали. Предчувствовал ли я беду, когда держался за голову во время голевой атаки «Марибора»? Я не ясновидящий, чтобы предчувствовать. Просто это был опасный момент.

Остается ли шанс на выход из группы? Думаете, мы играем, чтобы проигрывать? Мы играем на победу. На максимуме. Порой получается, порой нет. Мы хотим выкладываться, совершая меньше ошибок. Шансы те же», — рассказал Каррера.

Напомним, «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Марибором» со счетом 1:1 в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат