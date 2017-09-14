Лионель Месси продлит контракт с «Барселоной»

Лионель Месси близок к тому, чтобы продлить контракт с «Барселоной». Подписание нового соглашения должно состояться в ближайшие дни.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшие дни должен поставить подпись под новым контрактом с клубом. Сообщается, что новое соглашение Месси будет рассчитано до лета 2021 года, в то время как действующий контракт в силе до лета 2018 года.

26 июля руководство «Барселоны» уже достигло соглашения с отцом футболиста сборной Аргентины Хорхе Месси и его братом Родриго. Было подписано рабочее соглашение, а также контракты на имиджевые права и сотрудничество между каталонским клубом и фондом Месси.

Напомним, ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу обещал продлить контракт с Месси в середине июля, однако официального объявления так и не случилось.

В текущем сезоне Лионель Месси принял участие в 6 матчах за «Барселону» во всех турнирах и отметился 8 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: AS