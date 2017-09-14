Диего Коста может стать игроком «Атлетико» в ближайшие дни

Автор: Юлия Древова 0

Диего Коста

Нападающий «Челси» Диего Коста близок к возвращению в «Атлетико». Лондонский клуб вступил в переговоры с мадридцами о переходе 28-летнего испанца, который может состояться в течение этой недели.

По информации источника, Коста обойдется «Атлетико» в 60 млн евро. При этом, из-за трансферного запрета клуб сможет внести игрока в свою заявку не ранее января.

После того, как главный тренер «синих» Антонио Конте заявил, что больше не рассчитывает на Косту, испанский футболист три месяца тренировался в Бразилии и игнорировал указания приступить к занятиям с молодежной командой.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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