Мануэль Пеллегрини: «Я ушел из «Реала» с горьким привкусом»

Автор: Юлия Древова 0

Мануэль Пеллегрини

Главный тренер «Хэбэй Чайна Форчун» Мануэль Пеллегрини рассказал, что время проведенное в «Реале» — сложный период для его профессиональной деятельности. Чилиец возглавлял мадридский клуб в сезоне-2009/10. 

«Период в «Реале» получился самым болезненным в моей карьере. Команда не была готовой и, очевидно, у меня возникали проблемы по этой причине. Я ушел с горьким привкусом, поскольку мы побили несколько рекордов клуба, но так и не выиграли ни одного титула.

«Реал» приобрел несколько звезд мирового футбола, но у нас было слишком много форвардов и мало полузащитников. А игроков, которых я хотел видеть в составе, руководство продало. Кроме того, заметную часть сезона Криштиану Роналду был травмирован», — отметил Пеллегрини.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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