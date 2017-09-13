Месут Озил уйдет из «Арсенала» в статусе свободного агента по окончании сезона

Хавбек «Арсенала» Месут Озил решил покинуть лондонский клуб. Немецкий полузащитник не будет продлевать соглашение с «канонирами» и уйдет в статусе свободного агента.

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил принял решение уйти из лондонской команды. 28-летний хавбек решил не продлевать свой контракт с «Арсеналом», который истекает летом следующего года. Озил уйдет из клуба в статусе свободного агента.

Как сообщается, в последний раз немецкий футболист вел переговоры о новом контракте с руководством «Арсенала» еще в феврале. Тогда стороны не сумели достигнуть соглашения, и Озил решил не возобновлять переговоры. Также сообщается, что отклонил предложение о новом контракте с зарплатой в 280 тыс. евро в неделю.

Напомним, Озил перешел в «Арсенал» из «Реала» в 2013 году за 47 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bild