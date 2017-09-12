Сборная России сыграет в матче-открытии стадиона «Динамо»

Первый матч на реконструированном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина состоится в начале июня 2018 года. В нем сыграют сборная России и одна из ведущих национальных команд мира.

«В следующем году «Динамо» будет играть на одном из лучших стадионов Европы, в нашем родном Петровском парке. Мы откроем его в честь 95-летия «Динамо».

Первый матч на нем проведет сборная России с одной из ведущих команд мира накануне ЧМ-2018. Со Станиславом Саламовичем Черчесовым уже есть договоренность. Игра пройдет в начале июня», — заявил член общественно-экспертного совета московского «Динамо» Сергей Степашин.

Вместимость стадиона «Динамо» составит около 27 тыс. зрителей.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС