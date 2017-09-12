Руслан Нигматуллин: «Должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или «Спартак» вышли в плеф-офф Лиги чемпионов»

Экс-голкипер «Спартака» и ЦСКА Руслан Нигматуллин поделился мнением о перспективах российских клубов в Лиге чемпионов. Он считает, что обе московских команды будут бороться за попадание в Лигу Европы.

«ЦСКА имеет огромный опыт выступления в Лиге чемпионов, но, к сожалению, никак не может выйти из группы. «Спартак» вообще давно не выступал в главном еврокубке. Скорее всего, обе наши команды будут бороться за попадание в Лигу Европы.

Должно произойти чудо, чтобы ЦСКА или «Спартак» вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Но и третье место в группе можно считать хорошим результатом для наших клубов.

Если сравнивать наши команды между собой, то у «Спартака» состав сейчас выглядит поинтереснее. С другой стороны, у ЦСКА больше опыта и сыгранности. Наверно все эти факторы уравнивают шансы наших клубов», – рассказал Нигматуллин.

Напомним, ЦСКА сегодня, 12 сентября, стартует в групповом этапе Лиги чемпионов гостевым матчем с «Бенфикой». «Спартаку» завтра, 13 сентября, предстоит сыграть в Словении с «Марибором».

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат