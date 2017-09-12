Доменико Кришито близок к продолжению карьеры в «Зените»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито может продлить контракт с клубом. По сообщению TMW, новое соглашение 30-летнего итальянца будет рассчитано до 2020 года.

Нынешний контракт капитана сине-бело-голубых действует до 2018 года.

В июне Кришито заявлял, что не намерен этим летом покидать «Зенит», а приход нового главного тренера Роберто Манчини — заявка на чемпионство.

В минувшем сезоне РФПЛ футболист провел 25 матчей, отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb