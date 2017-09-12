Доменико Кришито близок к продолжению карьеры в «Зените»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито может продлить контракт с клубом. По сообщению TMW, новое соглашение 30-летнего итальянца будет рассчитано до 2020 года.
Нынешний контракт капитана сине-бело-голубых действует до 2018 года.
В июне Кришито заявлял, что не намерен этим летом покидать «Зенит», а приход нового главного тренера Роберто Манчини — заявка на чемпионство.
В минувшем сезоне РФПЛ футболист провел 25 матчей, отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.
Фото: Global Look Press
Источник: Tuttomercatoweb