Арсен Венгер: «Большинство футболистов хотят играть с лучшими игроками, но Неймар пошел другим путем»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что Неймар перешел в «ПСЖ» по финансовым причинам. Также французский специалист допускает мысль, что бразилец сменил команду из-за личной составляющей.

«Неймар так внятно и не объяснил причин своего перехода. А ведь у большинства футболистов всегда присутствует огромное желание играть с лучшими игроками. Он решил пойти другим путем, и виной этому финансовые причины.

Возможно, он считает, что «ПСЖ» — это клуб будущего, который придет на смену «Реалу» и «Барселоне». Либо здесь какие-то личные мотивы. Возможно, он хочет стать игроком, вокруг которого будет строиться команда, хочет, чтобы его признали лучшим в мире», — рассказал Венгер.

Напомним, минувшим летом Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal