Игроки «Ахмата» получили в подарок от Рамзана Кадырова автомобили Mercedes

Защитник Ризван Уциев, хавбек Магомед Митришев и форвард Заур Садаев получили от главы республики Чечня Рамзана Кадырова подарки. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Наш футбол».

На церемонии перед матчем с московским «Локомотивом» футболистов «Ахмата» наградили автомобилями Mercedes. Митришев получил машину в честь своего дня рождения — полузащитнику исполнилось 25. Садаев и Уциев стали обладателями иномарок за то, что за то, что они «давно играют в «Ахмате» и патриоты клуба».

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс