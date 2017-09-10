Игроки «Ахмата» получили в подарок от Рамзана Кадырова автомобили Mercedes

Автор: Юлия Древова 0

Рамзан Ахматович Кадыров

Защитник Ризван Уциев, хавбек Магомед Митришев и форвард Заур Садаев получили от главы республики Чечня Рамзана Кадырова подарки. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Наш футбол».

На церемонии перед матчем с московским «Локомотивом» футболистов «Ахмата» наградили автомобилями Mercedes. Митришев получил машину в честь своего дня рождения — полузащитнику исполнилось 25. Садаев и Уциев стали обладателями иномарок за то, что за то, что они «давно играют в «Ахмате» и патриоты клуба».

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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