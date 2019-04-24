«Аякс» подписал 19-летнего вратаря «Эммена» Кьелла Схерпена

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

«Аякс» сообщил о договоренности с «Эмменом» по трансферу вратаря Кьелла Схерпена. 19-летний голкипер подписал контракт, который вступит в силу 1 июля этого года и будет рассчитан на четыре сезона.

В текущем сезоне молодой вратарь провел 32 матча в чемпионате Голландии, в трех из которых сохранил свои ворота сухими.

Что же касается нынешнего голкипера Аякса Онана, то интерес к нему проявляет «Барселона», готовая вернуть своего воспитанника, стоящего не менее 30 миллионов евро, обратно.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Аякса»

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