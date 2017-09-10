Себастьян Хольмен: «Я хотел отомстить «Зениту» за наш вылет в ФНЛ»

Защитник «Динамо» Себастьян Хольмен прокомментировал итоги встречи с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0) в рамках 9-го тура РФПЛ. Футболист заметил, что игроки его команды выходили на этот матч с дополнительной мотивацией.

«Был действительно очень тяжелый матч. Все-таки «Зенит» – одна из лучших команд лиги. Понимали, что придется много обороняться. И по ходу матча каждый бился на сто процентов своих возможностей. Считаю, мы показали, что умеем качественно обороняться.

Рады тому, что удалось сохранить ничью? Конечно. Не знаю, сколько процентов времени «Зенит» владел мячом, но инициатива на протяжении всего матча была за питерцами. Мы действительно счастливы. Здорово отоборонялись в матче с лидером чемпионата.

Хотели ли отомстить за вылет в ФНЛ в прошлом году? Далеко не все в этой команде помнят тот матч. Но я, да, хотел. Это был один из худших моментов в моей карьере. Я страшно хотел отомстить», — рассказал Хольмен.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс