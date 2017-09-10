Рекорд Серхио Агуэро, перспективы «Арсенала». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 сентября.

1. Премьер-лига. 9-й тур. «Тосно» и «Анжи» победителя не выявили, «Ростов» сыграл в результативную ничью с «Арсеналом», «Спартак» побеждает «Рубин» с минимальным счетом.

2. Арсен Венгер убежден, что «Арсенал» будет претендовать на титул в АПЛ.

Также Венгер высказался о других фаворитах.

3. Хавьер Тебас: «Барселона» потеряет статус европейского топ-клуба, если Каталония выйдет из состава Испании».

Президент чемпионата Испании Хавьер Тебас высказался на тему возможного выхода Каталонии из состава страны.

4. Эдерсон Мораес избежал госпитализации.

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес избежал сотрясения после столкновения с полузащитником «Ливерпуля» Садьо Мане.

5. Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди футболистов, представляющих неевропейские страны.

На счету Агуэро 124 гола в Англии.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1