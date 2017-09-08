Виктор Гончаренко: «В целом предпосылок для голов у нас было больше, чем у соперника»

Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу команды над пермским «Амкаром». Кроме того, наставник объяснил, почему выпустил в стартовом составе молодого Тимура Жамалетдинова.

«Мы знали, что «Амкар» достаточно вязко играет, обороняется большим количеством футболистов. Важно было найти просвет и забить. В первом тайме мы, может, медленно играли. Во втором забили, могли тут же увеличить преимущество. Если не успокаиваешь игру вторым голом, то жди момента у своих ворот, но выручил Акинфеев. В целом предпосылок для голов у нас было больше, чем у соперника.

Чтобы игра смотрелась на хороших скоростях, обе команды должны действовать в атакующем ключе. Если одна глубоко обороняется, скорость игры невысокая.

После возвращения из сборных игроки в разном состоянии. У нас есть группа хорошо подготовленных футболистов, в число которых входит Жамалетдинов. В такой ситуации лучше выпустить игрока, который всю паузу был с нами, и мы знаем его состояние», — сказал Гончаренко.

ЦСКА обыграл «Амкар» со счетом 1:0. Победный гол забил Жамалетдинов на 52-й минуте.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА