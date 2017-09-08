Килиан Мбаппе: «Я не говорил «нет» Гвардиоле – я отказал «Манчестер Сити»

Новичок «ПСЖ» Килиан Мбаппе подтвердил информацию о том, что до переезда в Париж, он вел переговоры и с другими европейскими клубами. В частности в услугах 18-летнего форварда был заинтересован «Манчестер Сити».

«Когда закончился сезон, моя идея состояла в том, чтобы остаться в «Монако». Других мыслей не было. Когда я встретился с некоторыми тренерами, я сразу дал понять, что мой приоритет – «Монако». Если они выполнят то, что я прошу, я не уйду. После этого произошло что-то, что изменило мою позицию.

Интерес «Манчестер Сити»? Я отказал не Гвардиоле, я отказал клубу. Мы говорили о тактике, о том, как он может использовать меня в команде. Это тренер, который знает, что такое футбол. Он является победителем и передаёт свою страсть. Мне нравятся тренеры, которые говорят о футболе. В этом плане Гвардиола похож на Эмери.

Почему я ушёл из «Монако»? Все спрашивают об этом. Придёт время, и я расскажу», — цитирует Мбаппе французский портал L’Equipe.

Напомним, нападающий перешел в «ПСЖ» на правах аренды на год с условием обязательного выкупа за 180 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe