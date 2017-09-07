Глава ФМБА: «Главное — как можно раньше отобрать игроков на ЧМ-2018, чтобы мы понимали, с кем работать»

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России займется разработкой специальной программы для национальной сборной к ЧМ-2018. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал глава ФМБА Владимир Уйба.

«Мы уже сегодня делаем это. Чем отличается сборная, с которой мы работаем годами, от сборной по футболу? Тем, что в футбольной сборной собираются игроки, которые выступают в разных клубах. Мы не знаем, кого возьмут в сборную, так как это тайна до последнего момента, мы не ведаем, выйдет ли этот спортсмен на поле, потому что, будучи уже отобранным, он может травмироваться и его поменяют на другого.

Работа с клубными командами — самая сложная. Программа для сборных обычно разрабатывается год. Представляете, как мы можем сделать ее для футбольной сборной, когда мы в лучшем случае за месяц узнаем ее состав.

Тем не менее мы сейчас работаем с Министерством спорта, с Российским футбольным союзом, чтобы они понимали наши задачи. Результат, который мы готовили, они увидели на Кубке конфедераций. Там использовались специальные программы по восстановлению. И руководство федерации подтвердило, что это действительно работает, мы с ними в достаточно хорошем контакте, самое главное — как можно раньше отобрать игроков, чтобы мы понимали, с кем работать», — отметил Уйба.

Фото: официальный сайт чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России

Источник: ТАСС