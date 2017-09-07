Глава ВЭБ: «Не стоит судить о посещаемости стадиона ЦСКА по летним матчам»

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков рассказал о посещаемости домашних матчей футбольного клуба ЦСКА, которые проходят на «ВЭБ Арене». Глава остался доволен количеством зрителей на стадионе.

«Плохая посещаемость? Вы там были сколько раз? Видимо, вы где-то не там сидели. Посещаемость достаточно неплохая, а на международных матчах почти все места заняты, как и когда ЦСКА встречается с командами высокого класса.

Это не только спортивное сооружение, оно может использоваться и для других мероприятий. Конечно, когда у вас игра не с лидером, заполняемость не полная, но не надо судить по таким матчам и по лету, когда все разъехались. Давайте посмотрим, что будет осенью.

Не может быть такого, чтобы на всех играх была заполняемость. Нам нужна хорошая средняя посещаемость, думаю, она в итоге будет неплохой», — рассказал Горьков.

Отметим, что средняя посещаемость домашних матчей ЦСКА на «ВЭБ Арене » составляет 14 913 зрителей.

Фото: официальный сайт РФС

Источник: ТАСС