Глава ВЭБ: «Не стоит судить о посещаемости стадиона ЦСКА по летним матчам»

Автор: Юлия Древова 0

ВЭБ Арена

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков рассказал о посещаемости домашних матчей футбольного клуба ЦСКА, которые проходят на «ВЭБ Арене». Глава остался доволен количеством зрителей на стадионе.

«Плохая посещаемость? Вы там были сколько раз? Видимо, вы где-то не там сидели. Посещаемость достаточно неплохая, а на международных матчах почти все места заняты, как и когда ЦСКА встречается с командами высокого класса.

Это не только спортивное сооружение, оно может использоваться и для других мероприятий. Конечно, когда у вас игра не с лидером, заполняемость не полная, но не надо судить по таким матчам и по лету, когда все разъехались. Давайте посмотрим, что будет осенью.

Не может быть такого, чтобы на всех играх была заполняемость. Нам нужна хорошая средняя посещаемость, думаю, она в итоге будет неплохой», — рассказал Горьков.

Отметим, что средняя посещаемость домашних матчей ЦСКА на «ВЭБ Арене » составляет 14 913 зрителей.

Фото: официальный сайт РФС
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Александр Головин

Александр Головин признался, что ЦСКА экономил силы во втором тайме матча против «СКА-Хабаровска»

Головин Вернблум

Понтус Вернблум: «Александр Головин — самый талантливый игрок России»

Щенников

Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд. ЦСКА обыграл «Янг Бойз» и вышел в групповой этап турнира

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 