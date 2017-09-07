Тони Адамс: «Арсен Венгер? Он не научил меня ничему»

Экс-капитан «Арсенала» Тони Адамс отозвался о главном тренере команды Арсене Венгере как о хорошем фитнес-тренере. Однако по словам защитника, наставник «канониров» не дал ему ничего с точки зрения футбола.

«Если говорить о подготовке к матчам, восстановлении, он был лучше всех. Как психолог, в отношении с игроками он был фантастическим, не имеет равных, но чему он меня научил? Ничему. Он научил меня обороняться? Нет. Он не научил ничему ни Уинтерберна, ни Диксона, ни Боулда, ни Симэна», — цитирует бывшего футболиста «Арсенала» Mirror.

Напомним, Адамс провел в лондонском клубе всю свою карьеру и отыграл за «Арсенал» 339 матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mirror