Александр Самедов: «Спартак» способен выйти в плеф-офф Лиги чемпионов»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался об амбициях красно-белых в Лиге чемпионов. Также он поделился мнением о трансферной кампании «Спартака».

«Обошла ли трансферная сага обошла стороной наш коллектив? Информацию трудно игнорировать совсем. Кто-то больше читает, кто-то меньше, но слухи до ребят доходят. Как их оценивать? Наверное, это не совсем наше дело. Насколько знаю, имелась конкретика по Гараю, но, что там потом случилось, лучше спрашивать не у меня. Вряд ли футболисты могут повлиять на такие процессы.

Следил ли за возможными переходами Луана и Смолова в «Спартак»? Нет. Хотя Федя – особый случай, мы дружим. Мне было не все равно, где он окажется. Но узнавал новости в личном общении, а не через СМИ. Звал ли его к нам? Секрет! Обещал ему хорошую атмосферу, а вот про условия – это уже не ко мне. На самом деле все происходило на уровне разговоров. Еще во время Кубка конфедераций по поводу Феди ходили разные слухи. А получилось так, как получилось.

Жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов смотрели всей командой. Не в том смысле, что в одном месте, просто обменивались оценками и мнениями в общем чате в WhatsApp. Обрадовались ли, когда выпал «Марибор»? Реакция разной получилась. Почему-то был уверен, что нам попадется «Барселона» или «ПСЖ». Впрочем, и без того у нас сильная группа. Есть топовая команда – «Ливерпуль», которая показывает сейчас самый яркий футбол в Англии. «Севилья» – испанцы, стабильно в пятерке своего чемпионата. Плюс неуступчивый «Марибор».

Думаю, «Спартак» способен выйти в 1/8 финала. Поставлена ли такая задача? А какой еще она может быть, если выступаешь в групповом турнире Лиги чемпионов? Выйти, повторю, реально. Причём не в Лигу Европы, а именно в плей-офф Лиги чемпионов», — рассказал Самедов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс