Игроки сборной Саудовской Аравии рекордные премиальные за выход на ЧМ-2018

Наследный принц Саудовской Аравии пообещал рекордные премиальные для футболистов национальной сборной за выход на ЧМ-2018. Каждый футболист получит порядка 1,1 млн евро.

Футболисты сборной Саудовской Аравии получат по 5 млн саудовских риалов (около 1,1 млн евро) за выход в финальную часть чемпионата мира-2018.

Согласно имеющейся информации, премия, которую пообещал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль-Сауд, станет рекордной в истории спортивных достижений.

Напомним, что 5 сентября сборная Саудовской Аравии обыграла сборную Японии со счетом 1:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 и заняла второе место в группе B, тем самым, обеспечив себе выход на мировое первенство.

Фото: Global Look Press

Источник: arabic.sputniknews.com