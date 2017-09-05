«Интер» хочет усилиться защитником мадридского «Атлетико»

Автор: Никита Пронин 0

Хименес

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес может продолжить карьеру в Серии А. Футболистом интересуется миланский «Интера».

«Интера» всерьез заинтересован защитником «Атлетико» Хосе Хименесем. Футболист может присоединиться к «нерадзурри» уже этой зимой. Контракт Хименеса с испанским клубом рассчитан до лета 2019 года.

В летнее трансферное окно Хименеса хотели купить «Рома» и «Ювентус», однако «Атлетико» не захотел отпускать игрока. Сумма отступных за Хосе 65 миллионов евро. Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.

В текущем сезоне уругваец провел два матча, в которых забил один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: Football italia

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