Эден Азар: «Я бы хотел, чтобы Коста вернулся»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал ситуацию вокруг Диего Косты. Бельгиец отметил, что был бы рад возвращению испанца.

«Мы с Диего играли вместе три года и выиграли всё за исключением Лиги чемпионов. Играть с ним — одно удовольствие, это высококлассный игрок и прекрасный человек. Я бы хотел, чтобы он вернулся, однако я не принимаю таких решений. Надеюсь, он сможет найти решение, благодаря которому мы вскоре сможем снова увидеть его на поле», — заявил Азар.

Напомним, что Диего Коста пропустил предсезонную подготовку «Челси» и отказывается возвращаться в клуб. Это связано с личным конфликтом с главным тренером Антонио Конте. Сам футболист заявлял, что хочет вернуться в «Атлетико».

В предыдущем сезоне Коста забил 20 мячей и отдал 10 голевых передач в 35 матчах АПЛ. Отметим, что в заявку на предстоящую Лигу чемпионов Диего не попал.

Фото: Global Look Press

Источник: SBS TV