Ким Чельстрем: «Желаю «Спартаку» удачи в Лиге чемпионов»

Автор: Никита Пронин 0

Ким Чельстрем

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной Швеции Ким Чельстрем прокомментировал чемпионство красно-белых. Также футболист поделился ожиданиями о предстоящей еврокубковой кампании красно-белых.

«Искренне рад, что «Спартаку» удалось выиграть чемпионат России, причем сделать это очень уверенно. Не сомневаюсь, что если в Европе команда покажет такой же футбол, какой демонстрировала в прошлом сезоне, то сумеет многого добиться», — сказал Чельстрем.

Друзья, Лига чемпионов – самый значительный из всех клубных турниров. Получайте удовольствие от каждой проведенной минуты на поле. Желаю удачи в Лиге чемпионов», — добавил Ким.

За «Спартак» Ким провел 58 матчей, где забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. Сейчас футболист выступает за шведский клуб «Юргорден», где в 20 матчах отметился 6-ю результативными передачами и одним голом. В сезоне 2002/03 Чельстрем уже выступал за свою нынешнюю команду.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Спартака»

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