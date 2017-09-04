Филлипе Коутиньо сможет сыграть с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо сможет принять участие в ближайшем матче «красных». Мерсисайдской команде предстоит встретиться с «Манчестер Сити».

Согласно имеющейся информации, хавбек «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо сможет сыграть с «Манчестер Сити» в ближайшем туре АПЛ. Бразилец пропустил начало сезона в связи с травмой спины, однако он принял участие в матче сборной Бразилии с Эквадором, в котором отметился забитым мячом.

В минувшее трансферное окно активный интерес к Коутиньо проявляла «Барселона», которая предлагала за бразильца 150 миллионов евро. Но «Ливерпуль» категорически отказался продавать одного из своих ведущих игроков.

Напомним, Филиппе Коутиньо выступает за «Ливерпуль» с 2013 года, куда перешел из миланского «Интера». За это время он принял участие в 181 матче за «красных», в которых отметился 24 забитыми мячами и 37 голевыми передачами.